History 22:45 bis 23:30 Dokusoap Forged in Fire - Wettkampf der Schmiede Der Kris USA 2015 Stereo 16:9 Merken Die Waffenschmiede sollen eine Waffe aus alltäglichen Gegenständen wie Schaufeln und Kugellagern herstellen. Als die Zeit knapp wird, vernachlässigt einer der Teilnehmer seine eigene Sicherheit, um die Aufgabe fertigzustellen. Nur zwei Kandidaten kommen in die nächste Runde und haben fünf Tage Zeit ein mystisches Kris zu schmieden, eine charakteristische Klinge, die aus dem Jahr 300 v. Chr. stammt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Forged in Fire Altersempfehlung: ab 12