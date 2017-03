Syfy 22:40 bis 23:30 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Vergeltung USA 1998 Stereo 16:9 Merken SG-1 erkundet einen Planeten, den Teal'C noch als Sklave und Diener Apophis' betreten hat. Damals hatten er und seine Kameraden die Bewohner des Planeten angegriffen. Teal'C konnte zwar das Schlimmste verhindern, musste hierfür jedoch einen alten Mann, Hannos Vater, erschießen. Hanno erkennt Teal'C als den Mörder seines Vater und lässt ihn vom Ältestenrat zum Tode verurteilen. Teal'C will sich seinem Schicksal stellen und nicht fliehen, auch nicht, als der Rest vom Team versucht ihn zu überzeugen. Dann greift Apophis' Gefolgschaft erneut den Planeten an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) Amanda Tapping (Captain Samantha Carter) Christopher Judge (Teal'C) Don Davis (General Hammond) David McNally (Hanno) Peter Williams (Apophis) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Mario Azzopardi Drehbuch: Tom J. Astle Kamera: Peter F. Woeste Musik: David Arnold Altersempfehlung: ab 12