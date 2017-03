ZDF neo 22:05 bis 23:35 Thriller Gestrandet im Paradies USA, GB, LUX 2005 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach einem schrecklichen Schiffsunglück stranden der Millionär Jack, seine attraktive Frau Jennifer und der junge Matrose Manuel auf einer einsamen Insel in der Karibik. Es dauert nicht lange, bis ein harter Konkurrenzkampf zwischen dem eifersüchtigen Jack und dem gutaussehenden Skipper ausbricht. Als sich Jennifer jedoch eines Nachts von Manuel verführen lässt und dabei von ihrem Mann beobachtet wird, zieht dieser sich alleine ins Dickicht zurück. Nach dieser Erniedrigung sinnt er nach Rache und schmiedet einen tödlichen Plan? . In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Zane (Jack) Kelly Brook (Jennifer) Juan Pablo Di Pace (Manuel) Todd Collins (Bill) Gabrielle Jourdan (Gail) Gary Brockette (Captain Richards) Isabelle Constantini (Maggie Richards) Originaltitel: Three Regie: Stewart Raffill Drehbuch: Stewart Raffill Kamera: Tony Imi Musik: Richard Harvey Altersempfehlung: ab 16