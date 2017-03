Super RTL 22:45 bis 23:45 Dokusoap Die Küchenchefs Sento, Pforzheim D 2011 Stereo Merken Mit guter, gehobener Küche in wunderschönem Ambiente wollen Inhaber Thomas Lempert (45) und seine Frau Ajshe Sokoli (39) ihre Gäste im "Sento" in Pforzheim verzaubern. Doch die Rechnung geht nicht auf. Seit Monaten reichen die Umsätze nicht aus und Thomas muss all seine Ersparnisse ins Restaurant stecken, um zu überleben. Die kritische Situation zerrt an den Nerven des Betreiberpaares und auch das Privatleben leidet. An allen Ecken und Enden wird gespart, selbst am Personal. Das ehemals gut aufgestellte Team ist auf nur noch drei Personen geschrumpft. Der gelernte Koch Thomas steht zusammen mit seinem Küchenchef Andreas Friedrich (21) in der Küche. Thomas' Frau Ajshe bedient die Gäste des großem Restaurants. Bei maximaler Auslastung können zeitgleich 90 Gäste im Restaurant und weitere 40 Gäste in der Bar bedient werden. Für eine Servicekraft und dem gehobenen Anspruch ist das allerdings nicht umsetzbar. Bereits beim Testessen erreicht die Küchenchefs die erschreckende Nachricht, dass nun auch Küchenchef Andreas das sinkende Schiff verlassen wird. Er bangt um seine eigene Existenz und hat sich somit um eine neue Stelle bemüht. Wenn Chef Thomas nicht schnellstmöglich einen neuen Koch findet, muss er das aufwändige Weihnachtsgeschäft mit seiner Frau ganz allein bestreiten. Doch Chef Thomas verschließt die Augen vor seinen Problemen. Darunter leidet vor allem Ajshe, die mittlerweile sowohl körperlich als auch nervlich gewaltig an ihre Grenzen stößt. Die Arbeit allein im Service ist bereits bei wenigen Gästen kaum zu bewältigen und Ängste und Sorgen um ihre Zukunft kosten Ajshe seit Wochen den Schlaf. Thomas sieht weder wie schlecht es seiner Frau geht, noch dass er mit voller Kraft in sein Verderben rennt. Die Küchenchefs müssen hier nicht nur ein Restaurant retten, sondern auch die Ehe des Betreiberpaares. Gelingt es Ihnen, Thomas die Augen zu öffnen, damit er den Ernst der Lage erkennt, um das Sento wieder auf Kurs zu bringen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Martin Baudrexel, Mario Kotaska, Ralf Zacherl Originaltitel: Die Küchenchefs