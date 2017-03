Super RTL 22:05 bis 23:05 Dokusoap Secret Millionaire Dr. Holger Riemer D 2013 Stereo HDTV Merken "Mein Name ist Holger Pothmann und ich bin Hartz-IV-Empfänger." Dieser Satz kam dem 51-Jährigen nicht immer leicht über die Lippen. Kein Wunder: Denn im wahren Leben heißt der sympathische Düsseldorfer Dr. Holger Riemer und ist kein mittelloser Arbeitsuchender, sondern Anwalt und vielbeschäftigter Großunternehmer. Eine Woche lang lebt der Millionär unter falschem Namen und ohne jeglichen Luxus in einem sozialen Brennpunkt von Berlin und engagiert sich hier tatkräftig in gemeinnützigen Projekten - für den zweifachen Familienvater eine Herzensangelegenheit: "Ich möchte etwas zurückgeben. Ich möchte insbesondere auch die Menschen unterstützen, die für mich eine Vorbildfunktion haben." Dr. Holger Riemer bekommt die Möglichkeit, karitative Organisationen und die Menschen, die diese erst möglich machen, ganz nah und unverfälscht kennenzulernen. 'Wenn ich hier als wohlhabender Unternehmer aufgetaucht wäre, dann hätte man für mich wahrscheinlich eine große Präsentation vorbereitet. Aber getarnt als Arbeitsloser lerne ich die Arbeit und die Menschen hier wirklich kennen und zwar ganz ohne Berührungsängste - eine einmalige Chance', begründet der Unternehmer seine Teilnahme. Der Anwalt und Wirtschaftsmediator Dr. Holger Riemer hat im Verlauf seiner Karriere bereits mehrere Unternehmen erfolgreich gegründet. Neben seinen beruflichen Aufgaben engagiert sich der Buchautor für gemeinnützige und unterstützende Aktivitäten insbesondere im Kinder- und Jugendbereich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secret Millionaire