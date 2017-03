ATV 22:25 bis 00:30 Actionfilm Last Boy Scout USA 1991 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der heruntergekommene Ex-CIA Agent Joe Hallenbeck arbeitet seit einiger Zeit als Privatdetektiv. Im Gegensatz zu seinen früheren Aufträgen ist dieser Job jedoch schlecht bezahlt und langweilig. Das Angebot, als Leibwächter für eine Stripperin zu fungieren, löst in ihm daher ebenfalls nur mäßige Begeisterung aus. Als die junge Frau jedoch einem Mordanschlag zum Opfer fällt, und Hallenbeck das nicht verhindern kann, wird sein Misstrauen geweckt. Im Handumdrehen macht er sich auf die Suche nach ihrem Killer und traut seinen Augen und Ohren nicht, als er ihn findet: Er handelt sich um niemand geringeren als den korrupten Senator Calvin Baynard, jenem Mann, der Hallenbeck seinerzeit die Karriere bei der CIA gekostet hat. Wie es scheint, ist endlich der Tag der Abrechnung gekommen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Willis (Joe Hallenbeck) Damon Wayans (Jimmy Dix) Chelsea Field (Sarah Hallenbeck) Noble Willingham (Sheldon Marcone) Taylor Negron (Milo) Danielle Harris (Darian Hallenbeck) Halle Berry (Cory) Originaltitel: The Last Boy Scout Regie: Tony Scott Drehbuch: Shane Black, Greg Hicks Kamera: Ward Russell Musik: Michael Kamen Altersempfehlung: ab 18