ATV 2 22:00 bis 22:55 Krimiserie Rookie Blue Ich will den Champagner jetzt! CDN 2011 Stereo Bei der Verfolgung eines Kidnappers gelangen Andy und Sam an den Ort eines Verkehrsunfalls, bei dem eine Frau in ihrem Auto eingeklemmt wurde. Während Sam weiter die Spur des Flüchtigen aufnimmt, kümmert sich Andy um die verletzte Frau. Durch persönliche Gespräche mit der Verletzten hilft Andy nicht nur dabei, diese bei Bewusstsein zu halten, sondern beginnt allmählich auch über ihr eigenes Leben zu reflektieren. Dov und Chris helfen bei der Aufklärung des Entführungs-Falls, doch zwischen ihnen herrscht noch immer angespannte Stimmung wegen der Situation mit Gail?. Schauspieler: Missy Peregrym (Andy McNally) Ben Bass (Sam Swarek) Enuka Okuma (Traci Nash) Gregory Smith (Dov Epstein) Travis Milne (Chris Diaz) Charlotte Sullivan (Gail Peck) Matt Gordon (Oliver Shaw) Originaltitel: Rookie Blue Regie: John Fawcett Drehbuch: Russ Cochrane Kamera: David Perrault Musik: Ron Sures Altersempfehlung: ab 16