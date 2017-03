puls 4 22:00 bis 00:15 Actionfilm Cowboys & Aliens USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jake Lonergan wacht mitten in der Prärie auf, ohne sich an etwas zu erinnern: Weder an seinen Namen noch wie er an diesen Ort kam und erst recht nicht, warum er dieses seltsame Metallarmband trägt. Im nächsten Ort sorgt er erst einmal für Unruhe, als er den verzogenen Sohn des lokalen Viehgroßhändlers vermöbelt. Der Sheriff erkennt in ihm schließlich einen gesuchten Verbrecher und sperrt ihn ein. Als aber eine Horde von Außerirdischen plötzlich das Dorf angreift und mehrere Bewohner entführt, bietet sich für Lonergan die Chance zur Rehabilitierung, denn das Armband entpuppt sich als mächtige Waffe. Zusammen mit den restlichen Bewohnern begibt er sich auf die Jagd nach den Aliens. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Daniel Craig (Jake Lonergan) Harrison Ford (Woodrow Dolarhyde) Olivia Wilde (Ella Swenson) Sam Rockwell (Doc) Keith Carradine (Sheriff John Taggart) Noah Ringer (Emmett Taggart) Paul Dano (Percy Dolarhyde) Originaltitel: Cowboys & Aliens Regie: Jon Favreau Drehbuch: Roberto Orci, Alex Kurtzman, Damon Lindelof, Mark Fergus, Hawk Ostby, Steve Oedekerk Kamera: Matthew Libatique Musik: Harry Gregson-Williams Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 283 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 43 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 43 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 43 Min.