ProSieben 22:55 bis 00:35 Horrorfilm Zombieland USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV Jesse Eisenberg, Woody Harrelson und Emma Stone in einem blutig-amüsanten Zombiekrieg: Seit einer Virus-Katastrophe bevölkern grausame Zombie-Kannibalen die Erde. Columbus, ein neurotischer Student, läuft auf der Suche nach seinen Eltern dem coolen Cowboy Tallahassee über den Weg, der auf Zombie-Jagd ist. Die beiden beschließen, die Reise gemeinsam weiter zu bestreiten. Das Chaos ist programmiert, als die Schwestern Wichita und Little Rock auf der Bildfläche erscheinen. Seit vor Monaten ein Virus die Welt in einen Ort voller Zombie-Kannibalen verwandelt hat, hält sich der von Phobien geplagte Student "Columbus" durch das strikte Befolgen selbstaufgestellter Überlebensregeln über Wasser. Der neurotische Angsthase ist auf der Suche nach seinen Eltern in Ohio, als ihm der draufgängerische Redneck "Tallahassee" über den Weg läuft. Der hat großen Spaß am Zombie-Jagen, doch sein eigentlicher Antrieb ist die scheinbar hoffnungslose Suche nach einer Ladung leckerer Twinkies. Die beiden Gauner-Schwestern "Wichita" und "Little Rock" erleichtern Columbus und Tallahassee zwar zunächst mehrfach um ihre Waffen und Fahrzeuge. Doch letztlich einigen sich die vier Überlebenden auf einen Waffenstillstand und ein gemeinsames Ziel: Der Pacific Playland Vergnügungspark in Los Angeles soll angeblich die letzte Zombie-freie Zone sein. Aber der Weg dorthin ist weit ... Schauspieler: Jesse Eisenberg (Columbus) Woody Harrelson (Tallahassee) Emma Stone (Wichita) Abigail Breslin (Little Rock) Amber Heard (406) Bill Murray (Bill Murray) Derek Graf (Clown Zombie) Originaltitel: Zombieland Regie: Ruben Fleischer Drehbuch: Rhett Reese, Paul Wernick Kamera: Michael Bonvillain Musik: David Sardy Altersempfehlung: ab 16