Hessen 22:00 bis 00:00 Talkshow NDR Talk Show D 2017 Merken In der 791. Ausgabe der NDR Talk Show erwarten Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt folgende Gäste: Olaf Scholz, Erster Bürgermeister von Hamburg Seit 2011 ist er Regierungsoberhaupt der Hansestadt: Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz. Seit 2009 ist er darüber hinaus Stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD. Kein sozialdemokratischer Regierungschef ist in seinem Land so beliebt wie Scholz: Einer Umfrage der Universität Hamburg aus dem vergangenen Jahr zufolge sind 75 Prozent der Hamburger mit seiner Arbeit zufrieden oder sehr zufrieden sind. Eine Zeitlang wurde er sogar als möglicher Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl 2017 gehandelt. Im März erscheint sein erstes Sachbuch "Hoffnungsland". Darin geht er darauf ein, wie die Zuwanderung unsere Gesellschaft prägt und welche Chance darin liegen. Olaf Scholz ist verheiratet und lebt in Hamburg-Altona. Moritz Bleibtreu und Lucas Gregorowicz, Schauspieler Mehr als fünfzehn Jahre ist es her, dass die Schauspieler Moritz Bleibtreu und Lukas Gregorowicz gemeinsam in einem Film spielten, der schnell Kultstatus erreichte: "Lammbock" hieß die 2001 gedrehte Kino-Komödie um die befreundeten Mitzwanziger Stefan (Lukas Gregorowicz) und Kai (Moritz Bleibtreu), die ihr Geld damit verdienen aus einer Pizzeria namens "Lammbock" Haschisch und Marihuana zu verkaufen - geschickt getarnt unter einer übergroßen Salami in der Mitte der Pizzen. Jetzt kommt mit "Lommbock" die langersehnte Fortsetzung in die Kinos. Die Hauptdarsteller mögen zwar älter geworden sein, doch ihre Probleme haben sich nicht gravierend geändert: Sie werden von der Polizei gejagt und mit dem Frauen läuft es auch nicht rund. Zum Glück haben die beiden ihren Humor nicht verloren und es gibt viele neue Sprüche, die ebenso zu Klassikern werden könnten wie die Feststellung aus dem ersten Teil: "Am liebsten bin ich mit meiner Freundin zusammen, wenn sie nicht da ist." Warum bis zur Fortsetzung des Film so viel Zeit verging und wie sich ihr Leben dazwischen verändert hat - das erzählen Moritz Bleibtreu und Lucas Gregorowicz in der NDR Talk Show. Walter Sittler, Schauspieler Er ist Schauspieler und Grimme-Preisträger: Walter Sittler wurde in Chicago als Sohn eines US-amerikanischen Literaturprofessors und einer deutschen Lehrerin geboren, Er wuchs vor allem in Internaten auf und besuchte unter anderem das Schloss Salem. Erst wollte er Arzt werden, entschied sich dann aber nach einem Besuch der Falckenberg-Schule für die Schauspielerei. Genauso bekannt wie als Schauspieler ist der 64-jährige als politischer Kopf - er war Gallionsfigur der Bewegung gegen "Stuttgart 21" und betrachtet diese Zeit als wertvollen, persönlichen Crashkurs in Sachen Politik. Seit 1985 ist er mit der Filmemacherin und Choreographin Sigrid Klausmann verheiratet, gemeinsam haben sie drei Kinder großgezogen, die inzwischen erwachsen sind. Um das Thema, wie es den Eltern geht, wenn die Kinder ausziehen, dreht sich auch Walter Sittlers neue ARD-Komödie "Eltern allein zu Haus". Wie er selbst die Zeit des Umbruchs gemeistert hat erzählt er in der NDR Talk Show. Bernd Stelter, Kabarettist, Sänger und Autor Bernd Stelter will unterhalten, Spaß verbreiten. Dafür ist er auf der Bühne, im Fernsehen und als Buchautor unermüdlich unterwegs. Seit den 80er Jahren gehört das Multitalent zur ersten Entertainer-Garde Deutschlands. Privat schwärmt er von seinem Campingplatz in, auf dem er seit über 20 Jahren regelmäßig Urlaub macht. Inspiration für seinen "Camping-Krimi": "Der Killer kommt auf leisen Klompen" erscheint am 16. März. Inspecteur Piet van Houvenkamp gerät in Amsterdam in die zwielichte Welt der Reichen und Schönen. Im April geht er mit seinem aktuellen Buch auf große Lesereise. Dr. Franziska Rubin, Ärztin, Moderatorin, Autorin 17 Jahre lang moderierte Dr. Franziska Rubin jeden Donnerstag im MDR mit "Hauptsache Gesund" eines der beliebtesten Gesundheitsmagazine im deutschen Fernsehen. Im Sommer 2015 war dann Schluss. Franziska Rubin packte ihre dre In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hubertus Meyer-Burckhardt, Hubertus Meyer-Burckhardt, Barbara Schöneberger Gäste: Gäste: Olaf Scholz (Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg), Moritz Bleibtreu (Schauspieler), Lucas Gregorowicz (Schauspieler), Walter Sittler (Schauspieler), Bernd Stelter (Kabarettist, Sänger und Autor), Dr. Franziska Rubin (Ärztin, Moderatorin Originaltitel: NDR Talk Show Regie: Bernd Diekmann/Nicole Kraut/Ralf Kilian/Ralf Hottum/Sebastian Fuchs