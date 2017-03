SAT.1 Emotions 22:30 bis 23:15 Serien A Gifted Man Halluzinationen? USA 2012 Merken Die Pop-Sängerin Shawnee sucht bei Michael Rat: Sie ist seit Längerem erschöpft, hat starke Kopfschmerzen und ist ziemlich schlecht gelaunt, weil beides ihr geplantes Comeback verhindert. Während sich die berühmte Patientin diversen Untersuchungen unterziehen muss, treten weitere Beschwerden auf. Derweil trifft in der Clinica ein kleines Mädchen ein, das dieselben Symptome wie Shawnee aufweist. Kate und Michael versuchen eine Verbindung zwischen den beiden zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Wilson (Dr. Michael Holt) Jennifer Ehle (Anna Paul) Margo Martindale (Rita Perkins-Hall) Pablo Schreiber (Anton Little Creek) Rhys Coiro (Dr. Zeke Barnes) Rachelle LeFevre (Dr. Kate Sykora) Christina Milian (Shawnee Baker) Originaltitel: A Gifted Man Regie: Eriq La Salle Drehbuch: Dawn DeNoon Altersempfehlung: ab 12