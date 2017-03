ONE 22:45 bis 23:15 Show Total normal mit Hape Kerkeling D 1995 Merken Er gehört zu den besten Komikertalenten Deutschlands. 1984 ist Hape Kerkeling gerade 20 Jahre alt und hat bereits seine erste eigene Fernsehsendung. Bekannt wird er mit der Rolle "Hannilein" in 'Kerkelings Kinderstunde'. Mit Radio Bremen produziert Hape Kerkeling die erfolgreiche ARD-Sendung: 'Total normal'. Sie wird mit Preisen überhäuft, u. a. mit der 'Goldenen Kamera', dem 'Adolf-Grimme-Preis', der 'Bronzenen Rose von Montreux', dem "Goldenen Gong" und dem 'Bayrischen Fernsehpreis'. Zusammen mit seinem Freund Achim Hagemann macht Hape Kerkeling die Gegend um Bremen unsicher, zum Beispiel als er in Stuhr das neue klassische Werk "Hurz" zum besten gibt. Er fährt als Königin Beatrix verkleidet aber auch bis nach Berlin. Seine Auftritte sind und bleiben legendär. Mit den Gästen Margarethe Schreinemarkers, Paul Kuhn, Margot und Maria Hellwig, u.a. In Google-Kalender eintragen Moderation: Hape Kerkeling Gäste: Gäste: Margarethe Schreinemakers, Paul Kuhn, Margot Hellwig, Maria Hellwig Originaltitel: Total normal