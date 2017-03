SAT.1 Gold 22:05 bis 23:05 Krimiserie Wolffs Revier Das Wunder D 1993 Merken Als die erst zwölfjährige Anneliese ermordet wird, kommen zahlreiche Täter infrage: Zum einen ihr Freund Rolf, dem sie den Laufpass geben wollte, zum anderen die Fotografin Davina Altheim, die von dem Mädchen obszöne Fotos geschossen und an ein Magazin verkauft hat. Außerdem gehört Annelieses Onkel Franz zu den Verdächtigen. Der ehemalige Terrorist, der unter dem falschen Namen Thomas Fernau lebt, sah in seinem Patenkind eine Gefahr ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Heinrich (Andreas Wolff) Nadine Seiffert (Verena Wolff) Gerd Wameling (Dr. Peter Fried) Klaus Pönitz (Günther Sawatzki) Eckhard Heise (Horst Buchwald) Elia Zimmermann (Ellen Wolff) Patrick Niedel (Rolf Ostermann) Originaltitel: Wolffs Revier Regie: Ilse Hofmann Drehbuch: Steve Brown Kamera: Daniel Koppelkamm Musik: Andreas Köbner Altersempfehlung: ab 12