RTL NITRO 22:00 bis 22:55 Dokumentation Born To Kill - Als Mörder geboren? Herbert Mullin GB 2012 HDTV Merken Zum Abschluss der vierten Staffel von "Born to Kill - Als Mörder geboren?" rückt der kalifornische Serienkiller Herbert Mullin, Jahrgang 1947, in den Fokus des Interesses. Sein Vater erzog ihn streng und unterwies ihn früh im Umgang mit Schusswaffen. Nichtsdestotrotz verliefen seine Kindheit und Jugend normal. Der Heranwachsende entwickelte sich zu einem guten, beliebten Schüler. Erst kurz vor Ende der High School machten sich bei ihm Anzeichen einer paranoiden Schizophrenie bemerkbar. Endgültig aus der Bahn warf ihn der Unfalltod eines engen Freundes. Anfang der 1970er Jahre verschlimmerte sich sein Zustand dramatisch. So glaubte Mullin Stimmen zu hören, die ihn zwangen, Blutopfer darzubieten. Er erschlug einen Obdachlosen, den er für den biblischen Jonas hielt, mit einem Baseballschläger. Innerhalb von zirka vier Monaten fielen zwölf weitere Menschen beiderlei Geschlechts und unterschiedlichsten Alters seinen mörderischen Wahnvorstellungen zum Opfer. Nachdem er tagsüber auf offener Straße einen Gartenarbeit verrichtenden Mann erschossen hatte und seelenruhig im eigenen Auto davongefahren war, ließ Mullin sich widerstandslos verhaften. Er erhielt eine lebenslange Freiheitsstrafe, deren Aussetzung zur Bewährung frühestens 2025 erfolgen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Born to Kill? Altersempfehlung: ab 16