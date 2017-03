TNT Comedy 22:10 bis 22:35 Comedyserie King of Queens Falsch gedacht USA 2002 16:9 Merken Carrie beschuldigt Doug, am Tag nicht oft genug an sie zu denken. Doug gibt sich natürlich sofort alle Mühe, Carrie vom Gegenteil zu überzeugen. Aber das ist gar nicht so leicht, denn er ist gleichzeitig damit beschäftigt, eine unvergessliche Superbowl-Party für seine Freunde zu organisieren. Zu allem Überfluss scheinen Deacon und die anderen mehr Lust auf die Party eines Arbeitskollegen zu haben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Patton Oswalt (Spence Olchin) Larry Romano (Richie Iannucci) Victor Williams (Deacon Palmer) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Chris Downey Altersempfehlung: ab 12