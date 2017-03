Servus TV 22:10 bis 00:10 Thriller Mörderischer Vorsprung USA 1988 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine herbe Niederlage muss FBI-Agent Warren Stantin (Sidney Poitier) einstecken, als vor seinen Augen ein Diamantenräuber zwei Geiseln tötet und anschließend mit der Beute entkommen kann. Aber wenig später macht sich der Mörder wieder bemerkbar. Er hat nahe der kanadischen Grenze erneut jemanden umgebracht, und ist nun mit mehreren Wanderern in den Bergen unterwegs. Geführt wird die Gruppe von der jungen Naturexpertin Sarah. Vermutlich versucht der Verbrecher, mit ihrer Hilfe über die Grenze nach Kanada zu flüchten. Stantin engagiert daraufhin den erfahrenen Bergführer Jonathan Knox (Tom Berenger) und nimmt die Verfolgung auf. Knox hat ebenfalls großes Interesse, die Gruppe möglichst schnell einzufangen, da er mit Sarah eng befreundet ist. Wie gefährlich ihr Auftrag ist, merken Stantin und Knox, als sie auf ihrem Weg die Leichen der ermordeten Ausflügler finden. Sollte der Killer die kanadische Grenze vor seinen Verfolgern erreichen, wird auch Sarah getötet werden, darüber sind sich die beiden einig. "Mörderischer Vorsprung" besitzt alles, was einen guten Actionfilm auszeichnet eine spannende Story mit vielen überraschenden Wendungen, glaubhaft agierende Charaktere und eine straffe, schnörkellose Inszenierung. Was den Thriller des kanadischen Regisseurs Roger Spottiswoode ("Under Fire") noch interessanter macht, ist die grandiose Naturkulisse, in der die Handlung abläuft. Eisige Schneestürme, tiefe Bergschluchten und unwegsames Gelände sind für die Protagonisten fast ebenso lebensbedrohlich wie ihr mörderischer Kontrahent. Oscar-Preisträger Sidney Poitier spielt den in diese gefährliche Natur versetzten Stadtmenschen, FBI-Agent Stantin. Sein Begleiter, der Bergführer Knox, wird von Tom Berenger verkörpert. (OT: Shoot to Kill) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sidney Poitier (Warren Stantin) Tom Berenger (Jonathan Knox) Kirstie Alley (Sarah Rennell) Clancy Brown (Steve) Richard Masur (Norman) Andrew Robinson (Harvey) Kevin Scannell (Ben) Originaltitel: Shoot to Kill Regie: Roger Spottiswoode Drehbuch: Harv Zimmel Kamera: Michael Chapman Musik: John Scott Altersempfehlung: ab 16