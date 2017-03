RTL Passion 22:05 bis 22:30 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2017 Merken Jule zieht es immer wieder in Tuners Nähe, doch sie schafft es einfach nicht, ihm offen ihre Gefühle zu gestehen. In ihrem Liebeskummer beschließt Jule, sich Tuner einfach aus dem Herzen zu feiern - und schlägt gefährlich über die Stränge... Elena ist überrascht, dass ausgerechnet Katrin ihr rät, ihre Gefühle für Gerner nicht zu unterdrücken. Erstmalig lässt Elena den Gedanken zu, sich auf Gerner einzulassen. Als sie jedoch einen Schritt auf ihn zu machen will, wird ihr wieder bewusst, wie unmöglich eine solche Verbindung wäre... Jasmin ist froh, dass Tuner ihr die 500 Becher abnimmt, die Anni versehentlich bestellt hat, auch wenn sie dafür in Handarbeit einen neuen Schriftzug anbringen muss. Paul unterstützt sie, während er darauf wartet, Emily vom Flughafen abzuholen. Nach der langen Zeit der Trennung ist Paul unsicher, wie er Emily begegnen soll und will nichts falsch machen. Doch das Wiedersehen steht unter keinem guten Stern... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten