kabel1 classics 22:30 bis 00:15 Western The Proposition GB, AUS 2005 16:9 HDTV Im Australien des späten 19. Jahrhunderts werden die vier Burns-Brüder wegen Vergewaltigung und Mordes gesucht. Schließlich gelingt es Captain Stanley, mit Charlie und Mike zwei der Brüder zu fangen, doch Arthur, der älteste Bruder und Kopf der Bande hält sich in den Bergen versteckt und für die Gesetzeshüter unerreichbar. Der Captain schlägt Charlie einen Handel vor: Er kann sich und Mike vor der Exekution retten, wenn er innerhalb von neun Tagen Arthur findet und tötet. Bildergalerie Schauspieler: Guy Pearce (Charlie Burns) Ray Winstone (Captain Stanley) Emily Watson (Martha Stanley) John Hurt (Jellon Lamb) Danny Huston (Arthur Burns) David Wenham (Eden Fletcher) Richard Wilson (Mike Burns) Originaltitel: The Proposition Regie: John Hillcoat Drehbuch: Nick Cave Kamera: Benoît Delhomme Musik: Nick Cave, Warren Ellis Altersempfehlung: ab 16