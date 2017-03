kabel eins 22:10 bis 23:05 Krimiserie Castle Dem Dreifachmörder auf der Spur USA 2011 HDTV Merken Auf einer Baustelle wird die Leiche von Jane Herzfeld in flüssigem Beton entdeckt. Die Ermittlungen ergeben, dass die Studentin mit Ryans Dienstwaffe erschossen wurde, die ihm vor einigen Monaten vom Dreifachmörder Jerry Tyson gestohlen wurde. An Janes Kleidung finden sich Spuren von Kokain, ihre Mutter verdächtigt sofort ihren Exfreund Finn McQueen. Ryan fühlt sich schuldig am Tod der jungen Frau und schwört, Jerry Tyson zu finden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Tamala Jones (Lanie Parish) Originaltitel: Castle Regie: Rob Bowman Drehbuch: Moira Kirland Kamera: Bill Roe Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12