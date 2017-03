ZDF neo 22:30 bis 23:15 Krimiserie The Coroner Folge: 4 Seemannsgarn GB 2015 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Die smarte Jane Kennedy kehrt mit ihrer 15-jährigen Tochter in ihre Heimatstadt Lighthaven zurück und arbeitet dort als Coroner. Mit Scharfsinn und Mut löst sie verschiedene Kriminalfälle. Der Unternehmer Peter Bradshaw wird am Tag seiner Restauranteröffnung von einem Scharfschützen erschossen. Peter war beliebt, doch sein Erfolg brachte auch viele Konkurrenten und Neider mit sich. Jane interessiert sich besonders für seine undurchschaubare Ehefrau. Obwohl die Ermittlungen von Davey geleitet werden sollen, schaltet sich der überhebliche Ben Marschall von Scotland Yard ein, da die Ermittler den Mord für eine politisch motivierte Tat halten. Jane stößt währenddessen auf bislang gut gehütete Geheimnisse aus Peters Privatleben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claire Goose (Jane Kennedy) Matt Bardock (DS Davey Higgins) Beatie Edney (Judith Kennedy) Oliver Gomm (Clint Holman) Grace Hogg-Robinson (Beth Kennedy) Ivan Kaye (Mick Sturrock) Jon Ian Dredge (Undertaker/Rehab meeting/Passer by) Originaltitel: The Coroner Regie: Ian Barber Drehbuch: Ann-Marie di Mambro Kamera: Richard Mahoney Musik: Debbie Wiseman