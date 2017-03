ARTE 22:05 bis 23:00 Dokumentation Elton John - A Singular Man D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Der britische Popsänger, Pianist und Komponist Elton John blickt auf eine lange Karriere im Musikgeschäft zurück. Er ist vor allem bekannt für große Hits wie "Your Song", "Candle in the Wind" oder "Crocodile Rock", aber auch für seinen extravaganten Stil allem voran die schrägen Brillen und seinen Einsatz für die Rechte von Homosexuellen. Für sein Lebenswerk und sein soziales Engagement schlug ihn die Queen 1998 zum Ritter. Im Zentrum der Dokumentation des Filmemachers Christian Wagner steht ein exklusives Interview mit Elton John in Las Vegas. Die persönliche Begegnung verlief entspannt. Elton John vermittelte den Eindruck, mit seinem Hier und Jetzt zufrieden zu sein. Im Gespräch redete er ohne Zurückhaltung über alle Höhen und Tiefen seiner Karriere und seines Lebens. Es scheint, als habe sich für ihn ein Kreis geschlossen. Sein Leben hat heute vier Eckpfeiler: seine Söhne, seine Musik, die Beziehung zu David Furnish, mit dem er seit 2014 verheiratet ist, und sein Engagement für die Bekämpfung von Aids und gegen die Diskriminierung von Homosexualität. Im Gespräch äußerte sich Elton John auch explizit zu gesellschaftlichen und politischen Themen. Seine Meinung zur russischen Gesetzgebung gegen "homosexuelle Propaganda" war eindeutig, ebenso seine Einschätzung zur möglichen Lösung politischer Konflikte. Überraschend ist seine Begeisterung für Angela Merkel und ihre Politik: "I send a message of love and respect to her", so Elton John. Die Dokumentation erzählt die Geschichte des Musikers von den Anfängen bis heute. Archiv-Ausschnitte, seine großen Hits sowie Statements von Wegbegleitern und Experten ergänzen das Exklusiv-Interview. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Elton John - A Singular Man Regie: Christian Wagner