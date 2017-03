National Geographic 22:20 bis 22:50 Dokumentation Die großen Geheimnisse der Geschichte Billy the Kid GB 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken William H. Bonney, besser bekannt als "Billy the Kid", gilt heute als einer der bekanntesten Figuren des Wilden Westens. Zahllose Legenden ranken sich um den Mann, der bereits bei seinem Tod mit gerade mal 21 Jahren ein Mythos war. Über 20 Menschen soll er getötet haben, bevor er 1880 von Pat Garrett, dem Sheriff von Lincoln County in New Mexico, festgenommen wurde. Im April 1881 sperrte man ihn im örtlichen Gerichtsgebäude in eine Zelle, aus der er nach nur zwei Wochen Haft fliehen konnte. Im Juli des gleichen Jahres wurde Billy the Kid von Sheriff Garrett erschossen. So weit die offizielle Geschichtsschreibung. Abweichende Theorien gibt es mittlerweile nicht nur in zahllosen Westernfilmen, auch die Wissenschaft hat sich des Falles angenommen und längst eine ganz andere Version der Ereignisse rekonstruiert. Vor allem die Briefe, die Billy selbst geschrieben hat, brachten Historiker, Kriminologen und Juristen dazu, den Fall noch einmal aufzurollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mystery Files Regie: Kate Haddock