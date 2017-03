Spiegel Geschichte 22:00 bis 22:45 Dokumentation Qatna - Entdeckung in der Königsgruft D 2010 Stereo 16:9 Merken 3500 Jahre alt sind die Überreste des prächtigen Herrscher-Palastes, den ein Archäologenteam in Syrien, 200 Kilometer nördlich von Damaskus ausgräbt. Innerhalb der Palastruinen von Qatna stößt das Grabungsteam auf die unversehrte Königsgruft mit mehr als 2000 Fundstücken. Sie erzählen die Geschichte einer blühenden Metropole, deren Bewohner in märchenhaftem Reichtum lebten, und dessen Könige sie zu einer politischen Großmacht formten, die ins Visier erst der ägyptischen Pharaonen, dann der hethitischen Soldatenkönige geriet - bevor sie in einem wahren Feuersturm etwa 1300 v. Chr. unterging. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Qatna - Entdeckung in der Königsgruft