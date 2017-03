Sky Bundesliga 22:30 bis 00:30 Fußball Fußball: Bundesliga 1. FSV Mainz 05 - FC Schalke 04, 25. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Martin Schmidt widmete sich bei seinem Kommentar zur Mainzer 1:2-Niederlage in Darmstadt zunächst dem Gegner: "In Sachen Leistungsbereitschaft hat Darmstadt uns gezeigt, wie man solche Spiele angehen muss", erklärte der 05-Trainer. Sein Team zeige "leider alle paar Wochen schwache Leistungen, so dass es für uns immer um den Klassenerhalt gehen muss". Gegen Schalke erwartet Schmidt nun eine "Reaktion" von seinem Team. Diese Reaktion hatte sein Schalker Kollege Markus Weinzierl von seiner Mannschaft bereits gegen Augsburg gefordert. Und sein Team gehorchte. Weinzierl sprach seiner Elf nach dem 3:0-Erfolg jedenfalls "ein Riesenkompliment" aus. Moderation: Jessica Kastrop, In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jessica Kastrop