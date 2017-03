Sky Cinema Hits 23:30 bis 01:10 Horrorfilm Resident Evil: Afterlife D, CDN, F, USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das T-Virus hat beinahe alle Menschen in Zombies verwandelt. Die durch Gen-Experimente zur Superwaffe gewordene Alice (Milla Jovovich) ist immun, will aber Rache an der Entwicklungsfirma. Nachdem ihr in Tokio der Boss entwischt, rettet sie sich nach Alaska und findet eine alte Gefährtin. Sie fliegen nach L.A., wo sich in einem Knast ein paar Überlebende verstecken. Der Kampf gegen die anstürmenden Zombies beginnt. - Vierter Teil der knallharten Videospiel-Verfilmung mit Milla Jovovich als sexy Kampfamazone. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Milla Jovovich (Alice) Ali Larter (Claire Redfield) Wentworth Miller (Chris Redfield) Kim Coates (Bennett) Shawn Roberts (Albert Wesker) Sergio Peris-Mencheta (Angel Ortiz) Spencer Locke (K-Mart) Originaltitel: Resident Evil: Afterlife Regie: Paul W.S. Anderson Drehbuch: Paul W.S. Anderson Kamera: Glen MacPherson Musik: tomandandy Altersempfehlung: ab 16