Heimatkanal 23:20 bis 00:50 Erotikfilm Liebe in 3 Dimensionen D 1973 Stereo Merken Anita wird von einem Jungen mit einem Seiltrick in dessen kleine Mansarde gelockt. Derweilen verführt Rosi ihre Freundin Lissy zu einem Abenteuer zu Dritt mit ihrem Freund Otto... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ingrid Steeger (Petra) Achim Neumann (Manfred) Evelyn Raess (Dagmar) Rosl Mayr (Hausmeisterin) Dorit Henke (Anita) Nico Wolferstetter (Udo) Dorothea Rau (Fanny) Originaltitel: Liebe in 3 Dimensionen Regie: Walter Boos Drehbuch: Florian Vollmer Kamera: Klaus Werner Musik: Sonoton Altersempfehlung: ab 16