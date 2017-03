National Geographic Wildlife 22:40 bis 23:25 Dokumentation Wild 24: Ein Tag in der Wildnis Afrikas Savanne NZ 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Die afrikanische Savanne bildet einen einzigartigen Lebensraum für unzählige Arten. Zu ihnen zählen Büffel, Elefant, Nashorn, Löwe und Leopard, also die berühmten "Big Five", aber auch Zebras, Giraffen, Antilopen, Kudus, Erdmännchen und viele mehr. "Wild 24: Ein Tag in der Wildnis" erkundet dieses einzigartige Ökosystem und begleitet seine Bewohner über einen ganzen Tag. Dabei wird schnell klar: Egal ob Jäger oder Gejagter, ob Tag oder Nacht - in Afrikas Savanne kann jeder noch so kleine Fehler tödliche Folgen haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild 24