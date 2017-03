FOX 22:50 bis 23:30 Serien The Listener - Hellhörig Good Bye Olivia CDN 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Oz wird mit einer unerklärlichen Epidemie konfrontiert: Die Opfer bluten nicht nur aus Augen und Nase, sondern wähnen sich auch von einem Mörder verfolgt. Olivia ordnet sofort an, das Krankenhaus abzuriegeln, um eine Ausbreitung der Erkrankung zu verhindern. Toby wird hinzugezogen, um in den Gedanken der Patienten nach der Quelle der Infektion zu forschen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Craig Olejnik (Toby Logan) Lauren Lee Smith (Michelle McCluskey) Ennis Esmer (Osman "Oz" Bey) Mylène Dinh-Robic (Olivia Fawcett) Rainbow Francks (Dev Clark) Tara Spencer-Nairn (Nurse Sandy) Krista Bridges (Kelly) Originaltitel: The Listener Regie: Stefan Pleszczynski Drehbuch: Michael Amo, Sam Egan Kamera: Stephen Reizes Musik: Philip J. Bennett, Tom Third