13th Street 22:20 bis 00:05 Actionfilm Punisher: War Zone USA, CDN, D 2008 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Seit Gangster seine Frau und sein Kind getötet haben, ist der Expolizist Frank Castle (Ray Stevenson), von Rachegedanken getrieben, als "Punisher" unterwegs und tötet in dieser Rolle Verbrecher. Als er auf einer Party des Mafiabosses Gaetano Cesare (John Dunn Hill) ein Massaker anrichtet, kann nur Billy "The Beau" Russoti lebend entkommen. Auf der Flucht stürzt Billy jedoch in eine Glas-Recyclingmaschine. Er wird von einem Chirurgen notdürftig zusammengeflickt, bleibt aber fürchterlich entstellt. Fortan nennt er sich Jigsaw und startet seinerseits einen Rachefeldzug gegen den "Punisher". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ray Stevenson (Frank Castle / Punisher) Dominic West (Billy Russoti / Jigsaw) Julie Benz (Angela Donatelli) Colin Salmon (Paul Budiansky) Doug Hutchison (Loony Bin Jim) Dash Mihok (Martin Soap) Wayne Knight (Micro) Originaltitel: Punisher: War Zone Regie: Lexi Alexander Drehbuch: Matt Holloway, Art Marcum, Nick Santora Kamera: Steve Gainer Musik: Michael Wandmacher Altersempfehlung: ab 18