Syfy 22:00 bis 22:55 SciFi-Serie Raumschiff Enterprise Folge: 35 Planeten-Killer USA 1967 Stereo 16:9 Merken Kirk folgt einem Notruf und findet alle Planeten eines Sonnensystems zerstört vor. Die U.S.S. Constellation treibt hilflos im All. Ihr Commander Matt Decker berichtet, von einem Kampfroboter, der die Planeten zerstört hat. Der Planeten-Killer richtet sich auch gegen die Enterprise. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Shatner (Cpt. James T. Kirk) Leonard Nimoy (Mr. Spock) DeForest Kelley (Dr. Leonard McCoy) James Doohan (Scottie) George Takei (Lt. Hikaru Sulu) William Windom (Commodore Decker) Elizabeth Rogers (Lt. Palmer) Originaltitel: Star Trek Regie: Murray Golden, Joe Pevney Drehbuch: John D. F. Black, Dorothy C. Fontana Kamera: Jerry Finnerman Musik: Alexander Courage Altersempfehlung: ab 12