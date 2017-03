ATV 2 22:20 bis 00:10 Horrorfilm Alone in the Dark CDN, D, USA 2005 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der auf übernatürliche Phänomene spezialisierte Privatdetektiv Edward Carnby hat von einer seiner Reisen ein metallenes Artefakt der Abkani-Zivilisation mitgebracht. Während die Archäologin Aline Cedrac den goldenen Kunstgegenstand untersucht, häufen sich seltsame Ereignisse. Als Edward der Sache auf den Grund zu gehen versucht, findet er heraus, dass die Abkani einst das Tor zwischen unserer Welt und dem Reich der dunklen Mächte entdeckt haben. Doch Edward ist nicht der einzige, der das festgestellt hat ?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Slater (Edward Carnby) Tara Reid (Aline Cedrac) Stephen Dorff (Commander Richard Burke) Will Sanderson (Agent Miles) Frank C. Turner (Sam Fischer) Matthew Walker (Prof. Lionel Hudgens) Mark Acheson (Captain Chernick) Originaltitel: Alone in the Dark Regie: Uwe Boll Drehbuch: Elan Mastai, Michael Roesch, Peter Scheerer Kamera: Mathias Neumann Musik: Reinhard Besser, Oliver Lieb, Bernd Wendlandt, Peter Zweier Altersempfehlung: ab 16