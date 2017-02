France 2 22:30 bis 00:25 Sonstiges Un jour, une histoire Brigitte Bardot, la vérité de BB F 16:9 HDTV Merken Avec ses tenues minimalistes, sa nature insoumise et ses moues boudeuses, Brigitte Bardot, incarnation de la beauté absolue, a radicalement bouleversé l'image de la femme. Sa retraite artistique anticipée et volontaire, à seulement 38 ans, pour défendre les bébés phoques, y a également contribué. Mais aujourd'hui, l'icône est controversée et sa réputation écornée par des prises de positions qui divisent. Celle qui s'apprête à fêter ses 80 ans et qui a longtemps incarné la liberté vit désormais à l'abri des regards, loin du monde des paillettes qu'elle a contribué à créer. Portrait d'une femme qui n'a cessé d'entretenir avec son image un rapport d'amour et de haine. In Google-Kalender eintragen Moderation: Laurent Delahousse Originaltitel: Un jour, une histoire