Super RTL 23:30 bis 00:10 Trickserie Bugs Bunny & Looney Tunes: Road Runner USA 1941-1958 Stereo HDTV 1. Geschichte: Coyote hat es mal wieder auf Roadrunner abgesehen. Doch der ist ihm wie immer einen Schritt voraus und lockt ihn in eine staubige Falle... 2. Geschichte: Coyote macht wieder Jagd auf den Road Runner. Doch selbst mithilfe einer Rakete scheint der tollpatischge Wolf nich an sein Ziel zu kommen. 3. Geschichte: Während Coyote durch ein Kochbuch blättert, stellt er sich vor wie er den Road Runner verspeist. Nachdem er sich einige Rezpte für die Zubereitung überlegt hat, ist die Jagd auch schon wieder eröffnet. 4. Geschichte: Coyote und der Road Runner liefern sich wieder eine wilde Verfolgungsjagd nach der anderen. Wer sich dabei auch nur eine kurze Pause gönnt, hat verloren... 5. Geschichte: Coyote gibt alles, um den Roadrunner endlich einzufangen. Mit Rollschuhen an den Füßen und einer riesigen Dampfwalze muss es doch diesmal endlich klappen! Originaltitel: Bugs Bunny & Looney Tunes