puls 4 23:55 bis 01:45 Abenteuerfilm 127 Hours USA, GB 2010 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im April 2003 bricht Aron Ralston zu einer Klettertour im entlegenen Blue John Canyon in Utah auf. Bei einem eigentlich harmlosen Manöver rutscht er auf einem losen Fels aus und stürzt in eine Felsspalte, wo der Fels seinen rechten Arm einquetscht. Alle Versuche, sich zu befreien, scheitern. Hunger, Durst und Kälte rauben Ralston die Kraft. Am fünften Tag sammelt er seine letzten Energiereserven und schafft es, sich selbst den eingeklemmten Arm zu brechen, Fleisch, Muskeln und Nerven mit einem stumpfen Taschenmesser abzutrennen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: James Franco (Aron Ralston) Amber Tamblyn (Megan) Kate Mara (Kristi) Kate Burton (Arons Mutter) Treat Williams (Arons Vater) Lizzy Caplan (Sonja Ralston) John Lawrence (Brian) Originaltitel: 127 Hours Regie: Danny Boyle Drehbuch: Danny Boyle, Simon Beaufoy Kamera: Enrique Chediak, Anthony Dod Mantle Musik: A.R. Rahman Altersempfehlung: ab 12