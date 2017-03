ORF 3 22:25 bis 23:05 Dokumentation Hainburg 84 - Eine Bewegung setzt sich durch A 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Es war eine Aktion zivilen Ungehorsams, die die österreichische Gesellschaft und die Politik verändert hat. Mit der Besetzung der Hainbuger Au im Dezember 1984 konnte der Bau des damals geplanten Donaukraftwerks verhindert werden, gegen den Willen der Politik. Es war ein wichtiges Lebenszeichen der Zivilgesellschaft und legte auch den Grundstein für die Gründung einer grünen Partei in Österreich. In der Dokumentation erzählen damals maßgeblich beteiligte Aktivisten ihre Erinnerungen über den Hergang der erfolgreichen Au-Besetzung. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Hainburg 84 - Eine Bewegung setzt sich durch