N24 Doku 22:45 bis 23:45 Reportage N24 Zeitreise Unternehmen Barbarossa (2): Winterkrieg 41/42 Unternehmen Barbarossa (2): Winterkrieg 41/42 D 2011 Ende 1941 ließ der Winter den Deutsch-Sowjetischen Krieg vor Leningrad, Moskau, am Don und auf der Halbinsel Krim in Frost und Schnee erstarren. Amateuraufnahmen von deutschen Soldaten zeigen die Schrecken des Winterkriegs, den die verfeindeten Armeen auf beiden Seiten mit Fanatismus führten. Diese "N24 Zeitreise" zeigt am Beispiel der Front vor Leningrad, wie die Rote Armee den Widerstand organisierte und wie der heroische "Große Vaterländische Krieg" begann. Originaltitel: N24 Zeitreise