Servus TV 22:15 bis 00:20 Thriller 36 - Tödliche Rivalen F 2004 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Chef der Pariser Polizei ist sauer. Ein Geldtransport nach dem anderen wird überfallen, und keiner seiner Polizeieinheiten gelingt es, die Täter ausfindig zu machen. Auch die leitenden Polizeibeamten Leo (Daniel Auteuil) und Denis (Gérard Depardieu), beide als potentielle Nachfolger für den Chefposten im Gespräch, haben mit ihren Abteilungen keinen Erfolg. Da erfährt Leo vom Versteck der Räuberbande. Doch als die Verbrecher verhaftet werden sollen, handelt Denis mit seiner Einheit auf eigene Faust, wobei ein Polizist und ein guter Freund Leos ums Leben kommen. Der Konflikt zwischen den verfeindeten Ermittlern nimmt an Schärfe zu. Immer deutlicher wird, dass Denis um beruflich aufzusteigen auch vor Intrigen, Korruption und sogar Mord nicht zurückschreckt. Nur Leo durchschaut das schmutzige Spiel seines Konkurrenten und kämpft dagegen an. Wegen seiner düsteren, intensiven Atmosphäre wird "36 - Tödliche Rivalen" häufig mit David Finchers "Se7en" verglichen. Im Unterschied zum Hollywood-Blockbuster um einen mysteriösen Serienkiller geht es in dem harten französischen Cop-Thriller von Olivier Marchal jedoch mehr um den ethisch-moralischen Verfall seiner Protagonisten und allgemein des französischen Polizeiapparats. Hervorragend in den Rollen der sich bekriegenden Protagonisten zwei Superstars des französischen Kinos, Daniel Auteuil und Gérard Depardieu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Daniel Auteuil (Léo Vrinks) Gérard Depardieu (Denis Klein) André Dussollier (Robert Mancini) Roschdy Zem (Hugo Silien) Valeria Golino (Camille Vrinks) Daniel Duval (Eddy Valence) Catherine Marchal (Eve Verhagen) Originaltitel: 36 Regie: Olivier Marchal Drehbuch: Olivier Marchal, Franck Mancuso, Julien Rappeneau, Dominique Loiseau Kamera: Denis Rouden Musik: Erwann Kermorvant, Axelle Renoir Altersempfehlung: ab 16