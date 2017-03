RTL II 22:25 bis 23:25 Mysteryserie The Walking Dead Gute alte Zeit USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Wieder da Merken Polizist Rick Grimes erwacht aus dem Koma und erkennt die Welt nicht wieder: Das Krankenhaus, in dem er sich befindet, liegt in Trümmern, das Umland ist verwüstet - und überall lauern blutrünstige Zombies darauf, die Lebenden zu zerfleischen! Rick trifft schließlich auf Duane Jones, der ihn über den Ausbruch der Zombie-Epidemie aufklärt. Für Rick gibt es fortan nur noch ein Ziel: Lange genug zu überleben, um seine Frau Lori und ihren gemeinsamen Sohn Carl wiederzufinden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Jon Bernthal (Shane Walsh) Sarah Wayne Callies (Lori Grimes) Chandler Riggs (Carl Grimes) Laurie Holden (Andrea) Lennie James (Morgan Jones) Jeffrey DeMunn (Dale) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Frank Darabont Drehbuch: Frank Darabont Kamera: David Tattersall Musik: Bear McCreary