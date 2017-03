Nick 22:55 bis 23:50 Dokusoap Catfish: The TV Show - Colombia Jade - William COL Merken Jade hat William Mendoza, einen angeblichen Youtuber, per Zufall auf Facebook gefuinden. Die beiden chatten täglich - bis Jade misstrauisch wird. Warum zeigt sich William ihr nie per Video-Anruf? Diego und Sebas suchen nach der Wahrheit. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Catfish: The TV Show - Colombia