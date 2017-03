Discovery Channel 22:35 bis 23:20 Dokumentation Dark Woods Justice - Wälder des Verbrechens Das Geheimnis USA 2016 Stereo 16:9 Merken Eine mysteriöse E-Mail geht im Mason County Sheriff's Office ein: Pilzsammler wollen die Überreste eines menschlichen Körpers entdeckt haben - mitten in einem schwer zugänglichen Waldgebiet am Fuß der Olympic Mountains! Der Absender der Nachricht ist unbekannt. Der einzige Hinweis besteht aus GPS-Koordinaten, die zum Fundort führen sollen. Detective Jeff Rhoades wagt sich gemeinsam mit einem Kollegen in die Wildnis, um der Spur nachzugehen. Liegt hier ein vermisster Wanderer begraben? Unterdessen untersucht Polizist Adam Newman ein verdächtiges Objekt im Straßengraben. Wie sich herausstellt, handelt es sich dabei um eine selbst gebastelte Bombe - ein Fall für das Sprengstoff-Sonder In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dark Woods Justice Altersempfehlung: ab 12