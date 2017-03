RTL Crime 22:30 bis 23:15 Krimiserie CSI: NY Eine Ladung Schrot USA, CDN 2005 Stereo 16:9 Merken 2. Staffel, Folge 6: Der Immobilienspekulant Jason Kinsey wurde auf dem Weg zu seinem Penthouse im Fahrstuhl erschossen. Tatwaffe war ein Schrotgewehr, und Schuhabdrücke in der Blutlache deuten darauf hin, dass sich eine Frau vom Tatort entfernt hat. Diese ist schnell als Melanie Dobson identifiziert, die sich vorher mit Kinsey in einer Bar getroffen hatte, in der ältere Männer Kontakt zu jungen Frauen suchen. Während sich herausstellt, dass Melanie die Tat nicht begangen haben kann, gerät ihr Vater Brad unter Verdacht. Ein Mordmotiv könnte aber auch Oscar Bowers haben, der in der Bar in eine tätliche Auseinandersetzung mit Kinsey verwickelt war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Mac Taylor) Melina Kanakaredes (Stella Bonasera) Carmine Giovinazzo (Danny Messer) Anna Belknap (Lindsay Monroe) Hill Harper (Sheldon Hawkes) Eddie Cahill (Don Flack) Robert Joy (Dr. Sid Hammerback) Originaltitel: CSI: NY Regie: Steven DePaul Drehbuch: Timothy J. Lea Kamera: Marshall Adams Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 12