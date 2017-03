Heimatkanal 22:05 bis 22:35 Show Ottis Aquarium D 2017 Stereo 16:9 Merken Noch einmal hat Ottfried Fischer die beiden großartigen Gäste Martina Schwarzmann und Ludwig Müller eingeladen. Im Münchener "Wirtshaus am Hart" kommt es wieder zu urbayerischen und natürlich pointiert-kabarettistischen Stammfischgesprächen. Wer das einzigartige Prädikat für die beste Schlusspointe bekommt, legt natürlich wieder ausschließlich "Otti Fischer" fest. Ob er sie wohl wieder einmal an sich selbst vergibt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ottis Aquarium Regie: Pit Weyrich