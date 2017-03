Sky Sport 2 23:00 bis 01:00 Handball Handball: Velux EHF Champions League THW Kiel - Rhein-Neckar Löwen, Achtelfinale Hinspiel Stereo 16:9 HDTV Merken Was war das denn für eine Klatsche des THW Kiel im letzten CL-Gruppenspiel gegen Paris Saint-Germain? Die Nordlichter gingen in der Stadt der Liebe mit 24:42 sang- und klanglos unter. "Wir haben skandalös schlecht angefangen, viele Bälle verschossen und auch hinten nicht zugepackt", kritisierte THW-Coach Alfred Gislason die Leistung seiner Jungs. Im Königsklassen-Achtelfinale kommt es nun zum deutsch-deutschen Duell mit den Rhein-Neckar Löwen. "Wir müssen uns gegen dieses starke Team alle zusammenreißen. Es geht um alles", so Gislason. Die Löwen zeigten sich in der letzten Partie ebenfalls erstaunlich lasch und zahnlos, unterlagen Szeged mit 24:30. Kommentar: Karsten Petrzika. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie