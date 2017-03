Classica 22:00 bis 00:00 Oper Beethoven, Fidelio D 1970 Stereo 16:9 Merken Ludwig van Beethovens (1770-1827) einzige Oper in einer Inszenierung von Gustav Rudolf Sellner. Mit Gwyneth Jones (Leonore), James King (Florestan), Martti Talvela (Don Fernando), Gustav Neidlinger (Don Pizarro), Josef Greindl (Rocco), Olivera Miljakovic (Marzelline) und Donald Grobe (Jaquino). Die musikalische Leitung hat Karl Böhm. - Produktion der Deutschen Oper Berlin. "In mächtigen Steigerungen zieht der Film ins Finale: die Explosionen der Freude in einem endlich erstrittenen Glück, an dem alle teilhaben - Beethoven, die Oper, das Fernsehen, Hörer und Zuschauer" (Die Welt). In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Gwyneth Jones (Leonore) James King (Florestan) Martti Talvela (Don Fernando) Gustav Neidlinger (Don Pizarro) Josef Greindl (Rocco) Olivera Miljakovic (Marzelline) Donald Grobe (Jaquino) Originaltitel: Beethoven: Fidelio Drehbuch: Jean Nicolas Bouilly, Joseph Ferdinand Sonnleithner, Friedrich Treitschke Kamera: Ernst Wild Musik: Ludwig van Beethoven