kabel eins 22:10 bis 23:00 Krimiserie Hawaii Five-0 Das Versprechen USA 2013 Dolby Digital HDTV Merken Steve und Catherine reisen nach Südkorea, um die Leiche eines gefallenen Soldaten in die USA zurückzubringen - es handelt sich um Freddie Hart, einen Freund von Steve, der während einer geheimen Mission in Nordkorea erschossen wurde. Als der Leichnam übergeben wird, ist sich Steve sicher, dass es sich bei dem Toten nicht um seinen Freund handelt. Um die Sache aufzuklären, lassen sich Steve und Catherine nach Nordkorea einschleusen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Michelle Borth (Catherine Rollins) Jimmy Buffett (Frank Bama) Alan Ritchson (Freddie Hart) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Joe Dante Drehbuch: Peter M. Lenkov, Ken Solarz Kamera: James L. Carter Musik: Keith Power Altersempfehlung: ab 16