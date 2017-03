Hessen 23:10 bis 00:00 Krimiserie Die Kommissarin Tödliches Souvenir D 1994 Untertitel Merken Herbert Falk, der Manager eines Fußballstars, wird tot in seiner Villa aufgefunden. Asante, ein begnadeter Fußballer, wurde seinerzeit von Falk in Ghana entdeckt und an einen deutschen Club vermittelt. Alle haben daran verdient - nur Asante kam zu kurz. Ein Mordmotiv für Kommissarin Lea Sommer, insbesondere weil Asante kein Alibi hat und sein Wagen zur Tatzeit vor der Villa stand. Aber Asante ist nicht der einzige Verdächtige. Der Geschäftspartner von Falk, Jens Wollner, hat erhebliche Vorteile durch den Tod seines Partners und ist zudem in Giftmüllschiebereien ins Ausland verwickelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hannelore Elsner (Lea Sommer) Til Schweiger (Nick Siegel) Karlheinz Lemken (Henning Burre) Guido Sherr (Daniel Sommer) Tschamano Sebe (Asante) Katja Flint (Michaela) Nicola Kress (Helen Kirchner) Originaltitel: Die Kommissarin Regie: Erwin Keusch Drehbuch: Isolde Sammer, Klaus Bädekerl Kamera: Dietmar Koelzer Musik: Andreas Köbner