WDR 22:30 bis 23:00 Show Annemie Hülchrath & Til Schweiger D 2016 Stereo Untertitel HDTV

Mehr als zehn Jahre hat Cordula Stratmann ihre Kunstfigur Annemie Hülchrath ruhen lassen. Jetzt geht die WDR-Kultfrau - ganz in Rosa, mit viel rheinländischem Charme und kölsch-philosophischem Witz - wieder auf Reisen. Ihr Ziel: die Glamourwelt gefeierter deutscher Stars. In der ersten Folge geht es gleich zu Til Schweiger nach Berlin. Egal ob am Set seines neuen Kinofilms 'Vier gegen die Bank', im Tonstudio oder beim entspannten Plausch auf dem Sofa - ihrer unnachahmlichen Art kann der Regisseur, Schauspieler und Produzent nicht widerstehen. Zwischen den unzähligen Maskenmobilen, Garderoben- und Cateringwagen begegnet Annemie auch noch Regielegende Wolfgang Petersen und 'Tatort'-Star Jan Josef Liefers. Unvermeidbare Selbstgespräche, schräge Dialoge und Humor sind garantiert, wenn Annemie Hülchrath Til Schweiger trifft.

Moderation: Cordula Stratmann
Originaltitel: Annemie Hülchrath & Til Schweiger