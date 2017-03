BR Fernsehen 22:00 bis 23:30 Familienfilm Zimmer mit Tante D 2010 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Seit ihrer Kindheit lebt die exzentrische Künstlerin Johanna Seelig in ihrem Elternhaus, einer alten Pension an einem malerischen See. Gästezimmer vermietet sie schon lange nicht mehr, ihr einziger Dauergast ist der schrullige Germanistik-Professor Franz Gmeiner. Als Johanna eines Tages ihre straffällig gewordene Nichte Malu bei sich aufnimmt, wird ihr beschauliches Leben gehörig durcheinandergewirbelt. Jugendarrest oder Altersheim: Das ist die Wahl, vor die die 17-jährige Malu gestellt wird, nachdem sie erneut beim Klauen erwischt wurde. Um das Mädchen vor einer Haftstrafe zu bewahren, erklärt ihre Tante Johanna sich bereit, Malu bei sich aufzunehmen, bis diese ihren Sozialdienst in einem Altersheim abgeleistet hat. Die rebellische Halbwaise, deren alleinerziehender Vater Paul als Pilot kaum Zeit für sie hat, empfindet die Unterbringung bei ihrer Tante zunächst allerdings als ebenso einengend wie einen Aufenthalt im Gefängnis: Fernab jeden Großstadt-Trubels lebt Johanna seit ihrer Kindheit im Haus ihrer Eltern, einer idyllisch an einem See gelegenen Pension. Für den flippigen Teenager ist diese Umgebung eine tödlich langweilige Einöde. Johannas einziger Dauergast ist der schrullige, im Vorruhestand befindliche Germanistik-Professor Franz Gmeiner. Bei den Bewohnern des Dorfes gilt Johanna als abweisend und barsch, und seit der Trennung von ihrem Mann führt sie ein zurückgezogenes Leben als Künstlerin. So ist es kein Wunder, dass sie und ihre forsche Nichte anfänglich immer wieder aneinandergeraten. Sehr schnell aber erkennt Johanna, dass sich hinter Malus aufsässiger Fassade in Wahrheit ein verletzliches Mädchen verbirgt. Auf der anderen Seite spürt Malu, dass die schroffe Johanna ihr in mancher Hinsicht vielleicht ähnlicher ist, als sie dachte. So entwickelt sich zwischen der alternden Einsiedlerin und der jungen Rebellin ganz allmählich eine Art Freundschaft. Schließlich kann Malu ihre Tante sogar dazu überreden, die Pension auf Vordermann zu bringen und wieder Zimmer zu vermieten. Publikumsliebling Jutta Speidel und die Newcomerin Nadia Hilker bilden als eigenwillige Künstlerin und rebellischer Teenager ein Duo, das es in sich hat. Doch die zwei gegensätzlichen Frauen können in der pfiffigen Familienkomödie eine ganze Menge voneinander lernen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jutta Speidel (Johanna Seelig) Nadia Hilker (Marie-Luise 'Malu' Seelig) Ingo Naujoks (Professor Franz Gmeiner) Michael Roll (Paul Seelig) Ulrich Cyran (Hubert) Eva Wittenzellner (Frau Jakob) Conny Glogger (Elvira) Originaltitel: Zimmer mit Tante Regie: Thomas Kronthaler Drehbuch: Walter Metzger Kamera: Helmut Pirnat Musik: Martin Unterberger Altersempfehlung: ab 6