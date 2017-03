Morbider Humor mit Johnny Depp und Christina Ricci: Am Ende des 18. Jahrhunderts bemüht sich der exzentrische Polizist Ichabod Crane, Verbrechen auf fortschrittliche Weise aufzuklären. Ichabod ermittelt in Sleepy Hollow in einer Mordserie. In dem kleinen Örtchen geht seit einiger Zeit die Angst um, weshalb sich die Einwohner nach Einbruch der Dunkelheit kaum noch aus dem Haus wagen. Angeblich zieht ein kopfloser Reiter mordend durch die Gegend ... In Google-Kalender eintragen