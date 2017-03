Silverline 22:20 bis 00:05 Drama Mauern der Gewalt GB, IRL 2013 20 40 60 80 100 Merken Eine brutale Knast-Story, randvoll mit Wut und Gewalt, liefert Regisseur David Mackenzie hier ab. Kino, das unter die Haut geht, und eine tour de force für die Darsteller. Ein so kraftvoll physisches Drama kommt selten auf die Leinwand. Worte spielen in dieser düsteren Machowelt kaum eine Rolle. Hier ist alles körperlich, die Angst, der Hass und die Enttäuschung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack O'Connell (Eric) Rupert Friend (Oliver) Ben Mendelsohn (Neville) Sam Spruell (Governor Hayes) Sian Breckin (Governor Cardew) David Ajala (Tyrone) Peter Ferdinando (Spencer) Originaltitel: Starred Up Regie: David Mackenzie Drehbuch: Jonathan Asser Kamera: Michael McDonough Altersempfehlung: ab 16